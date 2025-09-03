Lady Gaga sorprende en Xochimilco al grabar videoclip con Tim Burton en la Isla de las Muñecas(Video)

La presencia de Lady Gaga en la Ciudad de México desató sorpresa y emoción luego de que fuera vista grabando un nuevo videoclip en la icónica Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco.

El proyecto estuvo bajo la dirección del reconocido cineasta Tim Burton, con quien la cantante ha creado una pieza artística que combina misterio, oscuridad y la estética característica del director.

Testigos locales aseguraron que una trajinera decorada con el nombre “Lady Gaga” navegó entre los canales, mientras cámaras y equipo de producción capturaban escenas en medio del ambiente enigmático que rodea a la isla, famosa por sus leyendas y sus cientos de muñecas colgantes.

Lee más: John Milton sufre asalto a mano armada en Sinaloa

El videoclip corresponde al sencillo “The Dead Dance”, tema que forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie Wednesday (Miércoles) de Netflix. En esta producción, Lady Gaga no solo interpreta la canción principal, sino que también participa como actriz en el papel de Rosaline Rotwood, un personaje creado especialmente para la nueva entrega.

La coreografía del video fue diseñada por la reconocida bailarina y coreógrafa Parris Goebel, conocida por su trabajo con estrellas internacionales, lo que garantiza un espectáculo visual cargado de intensidad y energía.

Fuentes cercanas confirmaron que la grabación se realizó a mediados de julio en el sur de la capital mexicana, y que el estreno mundial del videoclip se llevará a cabo en septiembre.

La noticia ha generado gran expectación tanto en los seguidores de Gaga como en los fanáticos de Burton, quienes ven en esta colaboración una unión perfecta entre música y cine con tintes góticos.

Impacto turístico y cultural en Xochimilco

La llegada de Lady Gaga a la Isla de las Muñecas no solo generó expectativa mediática, sino que también tuvo un efecto positivo en el turismo local.

Vecinos y prestadores de servicios turísticos reportaron un aumento en la visibilidad de Xochimilco, ya que miles de usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos del rodaje, posicionando la zona como un destino icónico para quienes buscan experiencias culturales únicas y escenarios cinematográficos.

Autoridades locales destacaron que la filmación reforzó la proyección internacional de Xochimilco, reconocido Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. “Es una oportunidad para mostrar la riqueza cultural y natural de nuestra región al mundo, además de fomentar el turismo responsable”, señaló un representante de la alcaldía.

Además, la Isla de las Muñecas se ha convertido en un lugar de interés tanto para los fanáticos de la música y el cine como para los turistas que buscan conocer la leyenda que envuelve a las muñecas colgantes y sus historias misteriosas.

La filmación de un videoclip de alto nivel internacional, como el de Lady Gaga, amplifica la notoriedad del sitio y atrae a un público diverso, desde admiradores del pop hasta seguidores de las producciones góticas de Tim Burton.

Expertos en turismo cultural aseguran que proyectos de esta magnitud pueden generar un impacto económico significativo en la región, no solo por el incremento de visitantes, sino también por la promoción indirecta de servicios locales, como trajineras, guías turísticos, hoteles y restaurantes.

Esto contribuye a que Xochimilco mantenga su relevancia como un destino turístico imprescindible dentro de la Ciudad de México.

Lee más: La FIFA inicia el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026

Con la combinación de talento internacional y escenarios emblemáticos, la colaboración entre Lady Gaga y Tim Burton reafirma que la música y el cine pueden transformar espacios culturales en experiencias globales, llevando la magia de Xochimilco a millones de personas alrededor del mundo.

El videoclip “The Dead Dance” promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año, fusionando la creatividad de Lady Gaga, la visión cinematográfica de Tim Burton y la atmósfera única de la Isla de las Muñecas. Para los seguidores de la cantante y los amantes del cine gótico, este estreno será un evento imperdible, y para Xochimilco, una ventana internacional que reafirma su encanto y relevancia cultural.