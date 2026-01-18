Lali Espósito reacciona a la presencia de Javier Milei en el Festival de Jesús María

La reconocida artista argentina Lali Espósito generó un intenso revuelo en plataformas digitales tras su reciente reacción ante la participación del presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

La cantante, quien ha mantenido una postura crítica hacia la actual administración, utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para compartir un mensaje interpretado por sus seguidores como una respuesta directa a la presencia del mandatario en el evento cordobés.

El episodio ocurrió luego de que el presidente Javier Milei asistiera al tradicional festival, donde fue recibido entre ovaciones y algunos silbidos. Lali Espósito no tardó en manifestarse, republicando mensajes que cuestionaban las prioridades del Ejecutivo en materia de cultura y políticas públicas. Esta interacción ocurre en un contexto de tensiones previas entre la estrella del pop y el líder de La Libertad Avanza, quienes han protagonizado diversos cruces mediáticos desde las elecciones generales.

A pesar de las críticas directas, el entorno presidencial no ha emitido un comunicado oficial respecto a las palabras de la intérprete de “Disciplina”.

La rivalidad pública entre Lali Espósito y la figura de Javier Milei se remonta a agosto de 2023, cuando la cantante calificó de “peligroso” el triunfo del economista en las elecciones primarias. Desde entonces, el mandatario ha cuestionado públicamente los honorarios que la artista percibió en festivales organizados por administraciones municipales y provinciales, calificándola en repetidas ocasiones como parte de “la casta” que se beneficia del Estado.

Estadísticas de redes sociales indican que este último cruce generó más de 200 mil interacciones en menos de 24 horas. El festival de Jesús María es uno de los puntos más sensibles de la cultura popular argentina, y la asistencia de un presidente en funciones siempre carga con un fuerte simbolismo político. Mientras que los simpatizantes del gobierno defienden la presencia del mandatario como un gesto de cercanía con el interior, los sectores vinculados a la cultura, liderados por figuras como Lali Espósito, advierten sobre el desfinanciamiento del sector.

