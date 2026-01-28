28 de enero: ¿Qué se celebra y quién era Lamberto Quintero en la vida real?

Cada 28 de enero, las redes sociales y las estaciones de radio en México se inundan con las notas de un corrido que ha trascendido generaciones. Pero, ¿qué se celebra realmente?

No es un festejo alegre, sino la conmemoración luctuosa de Lamberto Quintero, un hombre cuya muerte en 1976 en el rancho El Salado, cerca de Culiacán, lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular y el narcotráfico en el siglo XX.

Este 28 de enero del 2026 se cumplen 50 años de la trágica muerte de Lamberto Quintero, quien falleció tras una violenta balacera derivada de rencillas familiares entre los Quintero y los Lafarga. Lamberto Quintero fue emboscado mientras se encontraba con su primo, lo que desató un enfrentamiento que terminó con su vida y la de Chito Cano.

Un día 28 de enero

Como me hiere esa fecha

A don Lamberto Quintero

Lo seguía una camioneta

Iban con rumbo al Salado

Nomas a dar una vuelta

Así es como inicia su icónico corrido.

Este suceso marcó un antes y un después en la historia criminal de Sinaloa, consolidando una leyenda que hoy es analizada hasta por la Inteligencia Artificial como un fenómeno sociológico.

El impacto de su muerte fue tal que el compositor Paulino Vargas escribió el tema que más tarde Antonio Aguilar llevaría a la fama internacional.

La letra narra con precisión los últimos momentos del capo, mencionando detalles como su camioneta y su llegada al Salado. La canción no solo narra un crimen, sino que retrata una época de violencia y códigos de honor en el norte del país que siguen vigentes en la memoria colectiva.

¿Quién fue Lamberto Quintero en la vida real?

Lejos de la ficción de las películas, Lamberto Quintero Payán fue un próspero agricultor y ganadero, pero también un pilar en la estructura del crimen organizado temprano en Culiacán, Sinaloa.

Era tío de Rafael Caro Quintero, una de las figuras más buscadas por la DEA. En su comunidad, Lamberto era visto por muchos como un benefactor, un hombre que ayudaba al pueblo, lo que explica por qué su tumba en el cementerio de Jardines del Humaya sigue siendo visitada y decorada con flores cada aniversario.

La historia también guarda un espacio para Angélica, la joven mencionada en el corrido. Investigaciones periodísticas sugieren que ella era una niña que presenció el enfrentamiento o una figura simbólica del amor truncado por la violencia.

Lo cierto es que la muerte de Lamberto Quintero aquel 28 de enero no solo apagó una vida, sino que dio origen a un género musical y cinematográfico que hoy forma parte de la identidad de México.

La leyenda de Lamberto Quintero en redes sociales

Previo a cada 28 de enero en redes sociales se pueden ver diversos mensajes haciendo alusión a este corrido.

“Avísenle a Don Lamberto Quintero que mañana no vaya pa’l Salado”, “Díganle a Don Lamberto Quintero que no vaya pal’ salado mañana”, “Si yo hubiera ido con Don Lamberto Quintero, otra cosa hubiera sido”, “Ya me voy a dormir, porque mañana hay que madrugar a poner la de Lamberto Quintero”, son algunas de las expresiones cotidianas en redes sociales.

