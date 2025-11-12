Lamine Yamal, baja de última hora con España por un tratamiento médico no autorizado

Tratamiento sin autorización médica genera polémica

Madrid, España. — La selección española de futbol enfrentará el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 sin una de sus figuras más prometedoras: Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó que el jugador fue desconvocado por decisión médica, luego de descubrir que había sido sometido a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia sin autorización del cuerpo médico de la selección.

“Los servicios médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar”, señaló el comunicado oficial.

España se juega el pase sin su joya ofensiva

Yamal, de apenas 18 años, formaba parte de la lista de 26 convocados por Luis De la Fuente para los partidos ante Georgia (15 de noviembre) y Turquía (18 de noviembre). Ambos encuentros son decisivos para asegurar el pase de España al Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica.

España depende de sí misma: con dos victorias o incluso con un triunfo y un empate, lograría su decimotercera clasificación consecutiva.

Jorge De Frutos ocupará su lugar en la Fecha FIFA

Ante la baja de Yamal, el técnico convocó a Jorge De Frutos, del Rayo Vallecano, para ocupar su lugar en la última Fecha FIFA del 2025.

“Nunca he vivido algo así antes. No creo que sea normal, nos ha sorprendido a todos”, declaró De la Fuente.

Yamal: el jugador más valioso del mundo

Desde su debut con España en 2023, Lamine Yamal ha acumulado:

23 partidos internacionales

6 goles

13 asistencias

Recientemente, el Observatorio del Futbol CIES lo reconoció como el jugador más valioso del mundo, con una valoración de 360 millones de euros.

¿Distanciamiento entre RFEF y Barcelona?

La situación ha generado especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la RFEF y el Barcelona. Sin embargo, De la Fuente aseguró que “siempre existe diálogo” y que el objetivo común es proteger la salud y el bienestar del jugador.

Por ahora, Yamal se perderá la oportunidad de festejar en cancha la clasificación de “La Roja”, mientras España buscará cerrar con éxito una fase eliminatoria que lo ha tenido como uno de sus principales protagonistas.