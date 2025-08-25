Lamine Yamal celebra a Nicki Nicole en su cumpleaños con un romántico gesto

Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole siguen alimentando rumores de romance. El futbolista del Barcelona, de 18 años, compartió una fotografía en la que aparece abrazando a la artista durante la celebración de su cumpleaños número 25.

En la imagen publicada en sus historias de Instagram se aprecia un pastel, globos y rosas rojas y rosas, lo que muchos interpretaron como un gesto romántico. La propia Nicki compartió la publicación y añadió emojis de corazones en llamas, lo que generó aún más especulación entre los fans.

¿Romance confirmado entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Los rumores sobre una relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron en julio, cuando la cantante asistió a la fiesta por el cumpleaños número 18 del jugador. Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo un viaje reciente a Mónaco.

La argentina también ha aparecido en el estadio vistiendo la camiseta del Barcelona con el dorsal de Yamal, mientras que el futbolista fue captado con una foto de la cantante como fondo de pantalla de su celular. Aunque ninguno ha hablado públicamente de un noviazgo, esta última publicación ha sido vista como una confirmación por sus seguidores.

La diferencia de edad de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La diferencia de edad entre ambos ha llamado la atención. Lamine Yamal, nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España, tiene actualmente 18 años. Por su parte, Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Argentina, y acaba de cumplir 25 años.

Por ahora, ni Yamal ni Nicki han confirmado de manera directa su relación, pero sus publicaciones y apariciones públicas siguen avivando los rumores de un romance que combina fútbol y música urbana.