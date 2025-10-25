Lando Norris consigue la pole positión en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

LaFormula 1 volvió a encender la pasión de los aficionados durante la jornada de clasificación del Gran premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Lando Norris logró la pole position con un dominio absoluto. Su tiempo de 1:15.586 lo colocó como el piloto más rápido del sábado, consolidando a McLaren como la escudería más fuerte del fin de semana y generando grandes expectativas para la carrera del domingo.

Desde la Q1, la emoción de la Formula 1 se hizo presente con actuaciones destacadas, incluyendo al novato Isack Hadjar, quien marcó el mejor tiempo de esa tanda con 1:16.733. Lewis Hamilton y George Russell se ubicaron cerca, mientras que Max Verstappen apenas alcanzó el top ten con su Red Bull, evidenciando que el ritmo de los líderes sería clave para la jornada. Los eliminados fueron Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll y Colapinto, que no lograron adaptarse a la exigente pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la Q2, la supremacía de Lando Norris quedó más clara al liderar con 1:16.252, seguido de Hamilton y Russell, dejando atrás a su compañero Oscar Piastri, que no consiguió igualar el ritmo de McLaren. Mientras tanto, Max Verstappen escaló hasta el cuarto puesto, aunque lejos de amenazar la pole. Los eliminados fueron Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso y Lawson, quien sufrió un fallo técnico.

La Q3 fue el momento decisivo, donde Lando Norris voló sobre la pista para asegurar la pole position. Charles Leclerc quedó a 0.262 segundos y Hamilton completó el podio provisional de la clasificación. El cuarto lugar fue para Russell, mientras que Max Verstappen solo pudo ser quinto, confirmando que la batalla por la pole y la victoria estaría centrada en McLaren y Ferrari.

Detrás, Antonelli firmó un notable sexto puesto con Mercedes, seguido de Carlos Sainz, Oscar Piastri, Hadjar y Bearman, completando el top ten en esta jornada de Formula 1.

La pole position de Lando Norris no solo refleja su talento individual, sino también la superioridad del McLaren en términos de tracción y carga aerodinámica, mostrando que el equipo papaya llega como el principal favorito para el Gran premio de México 2025.

El domingo, la carrera promete un duelo cerrado entre McLaren, Ferrari y Red Bull, con Lando Norris partiendo desde la primera posición y con la ventaja estratégica que le otorga la pole. La expectativa por su rendimiento genera gran atención entre los aficionados y medios especializados.