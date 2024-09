Lando Norris parte desde la pole en el GP de Singapur; Checo arrancará desde el puesto 13

El Gran Premio de Singapur promete ser uno de los más emocionantes de la temporada, y la parrilla de salida está lista con Lando Norris en la pole position.

El piloto británico de McLaren logró una vuelta impecable en la sesión de clasificación, asegurándose el primer lugar de salida para la carrera que se disputará este domingo 22 de septiembre a las seis de la mañana, hora del centro de México.

A su lado, en la primera fila estará Max Verstappen, actual líder del campeonato de pilotos, quien partirá en la segunda posición tras un desempeño sólido, aunque no suficiente para arrebatarle la pole a Norris.

En tercer lugar saldrá Lewis Hamilton, del equipo Mercedes, quien sigue demostrando su habilidad en las pistas callejeras.

