Lando Norris conquista la pole en un caótico GP de Las Vegas 2025 y prepara un duelo decisivo con Verstappen

La lucha por el campeonato de Fórmula 1 tomó un giro crucial en Las Vegas, donde Lando Norris firmó una pole position que lo coloca con ventaja en una temporada que se acerca a su cierre. En una clasificación marcada por la lluvia, los incidentes y una pista impredecible, el piloto de McLaren demostró temple y precisión para asegurar la salida desde el primer cajón, justo por delante de su rival directo por el título, Max Verstappen.

El protagonismo de la lluvia fue determinante desde el primer minuto, pues el Circuito Callejero de Las Vegas recibió a los equipos con el asfalto mojado y condiciones cambiantes. Esta combinación provocó que varios pilotos intentaran arriesgar con neumáticos medios, decisión que complicó la apertura de la sesión y dejó sin tiempos a Verstappen durante varios minutos. El neerlandés, sin embargo, logró recuperarse con solvencia a partir de la Q2, recordando por qué es uno de los pilotos más competitivos bajo presión.

La Q1 reflejó la tensión del momento, pues entre salidas de pista, muros mojados y poco agarre, terminó entregando una de las mayores sorpresas del día: la eliminación temprana de Lewis Hamilton, quien no logró encontrar ritmo con su Ferrari. A esto se sumaron incidentes de Oliver Bearman y Alex Albon, ambos estampando sus autos contra los muros en un tramo donde incluso los neumáticos full wet parecían insuficientes.

A pesar del caos inicial, la Q2 ofreció un respiro momentáneo, aunque no estuvo exenta de resultados inesperados. George Russell, Isack Hadjar y Carlos Sainz encabezaron la tabla en una sesión más ordenada, demostrando que las condiciones permitían recuperaciones rápidas si los pilotos lograban tomar confianza con la pista aún húmeda.

La batalla decisiva llegó en la Q3, una tanda que se definió al límite y que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos. Verstappen y Sainz lograron vueltas competitivas cuando la pista empezaba a ofrecer un poco más de agarre, pero fue finalmente Lando Norris quien, en su intento final, logró una vuelta perfecta que lo colocó en lo más alto. Con ello, no solo aseguraba la pole, sino que reforzaba su liderato en el campeonato con 390 puntos tras el GP de Brasil.

El resultado final dejó una parrilla que anticipa uno de los duelos más electrizantes de la temporada. Detrás de Norris y Verstappen, Carlos Sainz largará tercero con un sorprendente rendimiento de Williams, seguido por George Russell y Oscar Piastri, ambos listos para aprovechar cualquier error al frente. La presencia de jóvenes talentos como Liam Lawson e Isack Hadjar dentro del top 10 confirma además el relevo generacional que está transformando la categoría.

Con estas posiciones, la antesala al Gran Premio de Las Vegas 2025 se perfila como un capítulo decisivo tanto para McLaren como para Red Bull. La pista, aún con humedad en ciertas zonas, podría jugar un rol clave en una carrera donde la estrategia, la gestión de neumáticos y la capacidad de adaptarse a un trazado impredecible marcarán la diferencia.

