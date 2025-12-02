¿Cuáles son los lanzamientos de videojuegos más esperados este diciembre?

Diciembre de 2025 establece un cierre de año excepcional para la industria del gaming con una agenda de lanzamientos muy robusta. Esta oleada de estrenos impacta plataformas clave como Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

El título más anticipado que lidera esta lista de novedades es Metroid Prime 4: Beyond. Este proyecto es considerado uno de los más esperados dentro del universo Nintendo. Este juego de gran calibre se lanzará específicamente el 4 de diciembre para los sistemas de la compañía.

Por otro lado, la primera semana de diciembre está cargada de lanzamientos de alto perfil que prometen gran variedad en los géneros. Entre los estrenos ambiciosos que se destacan desde el día uno se incluyen:

Marvel Cosmic Invasion (1 de diciembre)

Assassin’s Creed Shadows (2 de diciembre)

Red Dead Redemption para PS5, Xbox Series y móviles (2 de diciembre)

¿Qué DLCs y regresos de juegos clásicos llegarán en diciembre?

Diciembre ofrece contenido de expansión esencial para grandes títulos, destacando el DLC Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows (4 de diciembre). Este contenido está disponible para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Además, los fanáticos del RPG retro con estética HD-2D tienen una cita el 4 de diciembre con el estreno de Octopath Traveler 0. La acción lateral de estilo clásico también regresa con Terminator 2D: No Fate el 12 de diciembre, enfocado en la acción directa.

Otro clásico llegará con una versión ampliada, se trata de Yakuza 0 Director’s Cut, el cuál estará disponible el 8 de diciembre.

¿Qué juegos llegarán exclusivamente para la generación actual de consolas?

La nueva consola Nintendo Switch 2 recibe un título significativo con el lanzamiento de Assassin’s Creed Shadows el 2 de diciembre.

Para los amantes de la alta fidelidad, Microsoft Flight Simulator 2024 aterriza el 8 de diciembre, pero esta vez en PS5.

En este sentido, la lista de lanzamientos de la primera semana de diciembre incluye también:

Kingdom of Night (2 de diciembre)

Sleep Awake (2 de diciembre)

Guild Wars Reforged (3 de diciembre)

Let It Die: Inferno (3 de diciembre)

Blood: Refreshed Supply (4 de diciembre)

Cloudheim (4 de diciembre)

Routine (4 de diciembre)

Toxic Crusaders (4 de diciembre)

Finalmente, robusta oferta de diciembre se completa con más títulos que se estrenan a mediados de mes. Estos juegos incluyen:

Skate Story (8 de diciembre)

Death Howl (9 de diciembre)

Thank Goodness You’re Here! (9 de diciembre)

Unbeatable (9 de diciembre)

Mutant Football League 2 (10 de diciembre)

Dunjungle (11 de diciembre)

The Rogue Prince of Persia (16 de diciembre)