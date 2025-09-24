Lanzan la XII Bienal de Artes Visuales de BCS; repartirá premio de hasta $50 mil pesos

La escena artística de Baja California Sur tiene una nueva cita con la creatividad y el reconocimiento. El talento local podrá competir por una bolsa de premios que alcanza los 50,000 pesos por categoría en la XII Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales “Carlos Olachea Boucsiéguez”. La convocatoria ya está abierta para todos los creadores visuales del estado.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), busca ser una de las plataformas más importantes para la promoción y difusión del arte en Baja California Sur. El certamen está diseñado para dar visibilidad tanto a artistas que inician su trayectoria como a aquellos con una carrera ya establecida.

¿Quiénes pueden participar en la XII Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales?

La bienal se distingue por abrir sus puertas a dos perfiles de creadores. Se considera artistas emergentes a jóvenes mayores de 15 y menores de 25 años que aún no cuentan con una experiencia significativa en exposiciones en galerías o bienales.

Por otro lado, la categoría de artistas consolidados está dirigida a quienes ya cuentan con una trayectoria demostrable, como haber realizado al menos dos exposiciones individuales y tres colectivas, o haber ganado algún premio en certámenes similares a nivel nacional.

¿Qué requisitos deben cumplir las obras en la XII Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales?

Para concursar, los artistas deben presentar obras inéditas, es decir, que no hayan sido exhibidas anteriormente, y que hayan sido creadas a partir de enero de 2021. Las piezas deben entregarse directamente en la Galería de Arte “Carlos Olachea Boucsiéguez”, listas para su montaje y exhibición.

La fecha límite para la recepción de obras es el 24 de octubre de 2025 a las 15:00 horas. Es importante destacar que para las obras enviadas por paquetería se tomará en cuenta la fecha del matasellos; estas tendrán un plazo de cuatro días adicionales para ser recibidas.

Las piezas premiadas y las seleccionadas por el jurado formarán parte de una exposición que se montará en la misma galería.