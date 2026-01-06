Lara Campos ofrecerá concierto gratuito en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX

La estrella infantil, Lara Campos, se presentará en un concierto gratuito en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX) como parte de las celebraciones del Día de Reyes Magos 2026. El evento está programado para el 7 de enero de 2026, ofreciendo un espectáculo lleno de música y energía para los más pequeños y sus familias.

El concierto de Lara Campos tendrá lugar en la explanada de la alcaldía, ubicada en Calle 5 de Febrero en la colonia la Villa, de la alcaldía Gustavo A. Madero. Se espera que el show dé inicio a las 15:00 horas. Debido a que el acceso es sin costo, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.

Lara Campos es una reconocida actriz, cantante, creadora de contenido e influencer infantil mexicana, que ha ganado popularidad desde muy temprana edad. Ha participado en diversas producciones televisivas como “La doble vida de Estela Carrillo”, “Silvia, frente a ti”, “Cita a ciegas”, “Contigo sí” y “Corona de lágrimas 2”.

La participación de Lara Campos se suma a una programación cultural que incluye la tradicional partida de rosca y la entrega de juguetes para los menores asistentes. Este tipo de eventos masivos gratuitos en la demarcación forman parte de una estrategia recurrente para incentivar la cohesión social en una de las zonas con mayor densidad poblacional de la capital. La presentación de Lara Campos representa el cierre de las actividades decembrinas y de inicio de año en la Ciudad de México, marcando un hito en la agenda cultural de la alcaldía para este ciclo.

Para quienes planean asistir al concierto, la explanada de la alcaldía se encuentra al este de la Basílica de Guadalupe y frente al Mercado Villa Zona 34. Las rutas recomendadas para llegar son: desde el Metro Indios Verdes (Línea 3) en automóvil, se estima un trayecto de 10 minutos por Calzada Ticomán/Eje 6 Norte y Prolongación Misterios hacia Albarradón. Para quienes usen el transporte público, la opción más cercana es el Metro La Villa-Basílica (Línea 6), con una caminata aproximada de 10 minutos hacia el este por la calle Cuauhtémoc hasta Aquiles Serdán.

