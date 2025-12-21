Largas filas en las garitas de Nogales antes de Navidad

Congestión en vísperas decembrinas

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las garitas fronterizas de Nogales registran una fuerte congestión vehicular y peatonal. Desde las primeras horas del viernes y sábado, los tiempos de espera para ingresar a Estados Unidos han alcanzado más de 100 minutos, con reportes de filas que se extienden por varios kilómetros.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de Nogales y medios locales, en la garita Mariposa el cruce vehicular por la línea general se reportó en 60 minutos con siete carriles habilitados, mientras que en la garita Dennis DeConcini los tiempos de espera superaron la hora y media. En algunos momentos, las autoridades han advertido que las filas podrían prolongarse hasta tres horas.

Factores de la congestión

Alta demanda por temporada decembrina : miles de familias buscan cruzar para realizar compras, visitar a familiares o vacacionar.

: miles de familias buscan cruzar para realizar compras, visitar a familiares o vacacionar. Revisiones más estrictas : la presencia de agentes de inmigración y controles adicionales ralentizan el flujo vehicular.

: la presencia de agentes de inmigración y controles adicionales ralentizan el flujo vehicular. Cruces peatonales saturados: incluso las garitas Morley y DeConcini han registrado largas filas de peatones, con esperas superiores a una hora.

Recomendaciones a los viajeros

Autoridades locales sugieren:

Anticipar traslados.

Utilizar aplicaciones y páginas oficiales como InfoGaritas para monitorear tiempos en tiempo real.

para monitorear tiempos en tiempo real. Considerar horarios menos concurridos para evitar las horas pico.

Consulta tiempos de espera en Tijuana

En el sitio web de Tribuna de México se puede consultar el tiempo de espera en todas las garitas de Tijuana (frontera México–EEUU). CONSULTA AQUÍ

El cruce fronterizo en Nogales, Sonora se ha convertido en un reto para automovilistas y peatones en plena temporada navideña. Con tiempos de espera que superan los 100 minutos y la posibilidad de filas de hasta tres horas, las autoridades recomiendan planificar con anticipación y mantenerse informados para reducir contratiempos en uno de los pasos fronterizos más transitados del país.

