¿Quién es Larry Ellison, el hombre más rico del mundo que destronó a Elon Musk?

Larry Ellison, cofundador y actual CTO de Oracle, se convirtió este miércoles en el hombre más rico del mundo, superando a Elon Musk. Su fortuna aumentó 101 mil millones de dólares tras un crecimiento histórico en las acciones de Oracle, impulsado por la demanda de servicios en la nube para inteligencia artificial, incluyendo acuerdos multimillonarios con OpenAI.

Nacido en 1944, Ellison abandonó la universidad en 1977 para fundar Oracle. Desde entonces, ha transformado la industria tecnológica con su visión sobre bases de datos, infraestructura en la nube y software empresarial.

¿Qué es Oracle?

Oracle Corporation es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Se especializa en software de bases de datos, servicios en la nube y soluciones de infraestructura para empresas de todos los sectores. Sus productos permiten gestionar grandes volúmenes de datos y operar aplicaciones críticas. Actualmente, Oracle es un actor clave en inteligencia artificial, proporcionando la infraestructura que alimenta proyectos de compañías como OpenAI.

El reciente informe financiero de Oracle mostró un crecimiento récord en sus resultados y en las acciones de Oracle, lo que disparó la fortuna de Ellison a 393 mil millones de dólares, superando los 385 mil millones de Elon Musk. Este aumento histórico es el mayor registrado en un solo día en el Bloomberg Billionaires Index y refleja la relevancia de Oracle en la era de la inteligencia artificial.

El nuevo hombre más rico

Ellison también es dueño de la isla hawaiana de Lana’i, tiene un equipo de vela competitivo y organiza el torneo de tenis Indian Wells. Sus inversiones y proyectos personales, junto con su liderazgo en Oracle, lo consolidan como una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico y empresarial.