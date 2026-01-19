Larumbe busca impulsar programas sociales con el apoyo de asociaciones civiles

Con el objetivo de acercar programas sociales y fomentar la prevención de accidentes, el regidor José Manuel Larumbe y la Asociación Civil Unidos X Ayudar anunciaron el inicio del programa “La Ruta que + te Incumbe x Los Cabos”.

El proyecto busca fortalecer la colaboración entre sociedad, asociaciones civiles, empresarios y gobierno, con la meta de mejorar la calidad de vida en el municipio y atender directamente las necesidades de la población.

“La Ruta que más te Incumbe por Los Cabos es una invitación a trabajar en equipo como sociedad, asociaciones civiles, empresarios y gobierno para buscar que Los Cabos siempre esté mejor; logrando tener el lugar que nosotros queremos tener.”, explicó Larumbe.

Campañas médicas y de concientización vial

Entre las acciones programadas se incluyen campañas médicas y sociales, que acercarán apoyos directos a la ciudadanía, así como campañas de concientización vial ante la alta incidencia de accidentes en la zona.

El programa “La Ruta que + te Incumbe” se perfila como un instrumento de vinculación social, fortaleciendo la colaboración entre todos los sectores de Los Cabos y promoviendo la seguridad, salud y bienestar de la población.

