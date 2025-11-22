‘Las Guerreras K-pop’: del fenómeno global a la carrera por un Oscar

Las Guerreras K-pop, el éxito animado de Netflix, ha dado un paso clave para aspirar a los Premios Óscar 2026. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas incluyó la película en su lista oficial de 35 largometrajes elegibles en la categoría de mejor película animada.

La cinta, que combina acción sobrenatural con música K-pop, se hizo acreedora a este reconocimiento tras cumplir con los criterios de exhibición en cines de Estados Unidos: tuvo funciones en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco durante su lanzamiento en junio.

El fenómeno no es sólo visual sino también musical. Las Guerreras K-pop ha acumulado más de 541 millones de horas de visualización en Netflix, según reportes. Su banda sonora también ha marcado historia: la canción “Golden” —interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X— ha logrado posicionarse en las listas Billboard y es una fuerte contendiente para la nominación a mejor canción original.

A pesar de su potente candidatura al Oscar, la cinta no está exenta de obstáculos en otros reconocimientos. Por ejemplo, fue considerada inelegible para los premios BAFTA, debido a que su exhibición en salas del Reino Unido no cumplió con las condiciones mínimas requeridas por la Academia británica.

Sin embargo, el camino de Las Guerreras K-pop en la temporada de premios sigue firme, y sus creadores y fanáticos aguardan el anuncio oficial de nominados el 22 de enero de 2026.

