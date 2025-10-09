El escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el Nobel de Literatura 2025 por su obra apocalíptica

El escritor húngaro László Krasznahorkai ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025, convirtiéndose en apenas el segundo autor de Hungría en recibir este prestigioso reconocimiento, después de Imre Kertész en 2002.

La Academia Sueca destacó su obra “convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, subrayando la densidad y originalidad de su prosa, marcada por frases largas y complejas que desafían al lector.

Krasznahorkai, de 71 años, es conocido por novelas como Sátántangó (1985) y La melancolía de la resistencia (1989), muchas de ellas adaptadas al cine por el director Béla Tarr.

Su literatura combina elementos distópicos y apocalípticos con profundas reflexiones sobre la condición humana.

Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula, Hungría, Krasznahorkai ha desarrollado una carrera literaria marcada por la exigencia estilística y la exploración de temáticas universales, lo que le ha ganado reconocimiento internacional y un lugar destacado entre los escritores contemporáneos más influyentes.

Con este reconocimiento, László Krasznahorkai no solo reafirma su lugar como uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea, sino que también inspira a nuevas generaciones a explorar la profundidad y complejidad del lenguaje. Su obra seguirá siendo un referente para quienes buscan comprender los límites del arte y la literatura en el mundo moderno.