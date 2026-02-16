Latam suspende vuelos desde Lima a La Habana por crisis de combustible

La falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí obligó a LATAM Perú a suspender sus vuelos entre Lima y La Habana a partir de este sábado, en una decisión que exhibe la fragilidad operativa que atraviesa la isla y que impacta directamente la conectividad aérea internacional.

La aerolínea informó que la situación en Cuba escapa a su control y le impide garantizar la continuidad del servicio bajo estándares operativos seguros, argumento central para frenar temporalmente la ruta. El problema no es comercial, sino logístico: sin suministro confiable de fuel, ningún itinerario puede sostenerse sin comprometer la seguridad.

La medida incluye el compromiso de asegurar el retorno de los pasajeros que actualmente se encuentran en territorio cubano. La compañía activó protocolos para evitar que los viajeros queden varados, en un contexto que ya ha generado afectaciones a turistas de distintas nacionalidades ante la inestabilidad en el abastecimiento de combustible para aeronaves.

El plan de protección comercial contempla el reembolso total sin penalidad, incluyendo boletos, asientos, equipaje y servicios adicionales contratados. La decisión busca contener el impacto reputacional y ofrecer una salida clara a quienes tenían previsto viajar a la capital cubana en las próximas semanas.

La alternativa adicional consiste en permitir cambios de destino sin costo, en la misma cabina y sujetos a disponibilidad, sustituyendo La Habana por Cancún o Punta Cana vía Lima, con fecha límite de viaje hasta el 30 de junio de 2026. El ajuste redirige el flujo turístico hacia otros polos del Caribe con mayor estabilidad operativa.

El caso de Latam no es aislado. Aerolíneas rusas como Rossiya Airlines —perteneciente al grupo Aeroflot— y Nordwind Airlines también modificaron su programación hacia Cuba tras enfrentar las mismas dificultades de abastecimiento. Las compañías realizaron vuelos de retorno desde La Habana y Varadero a Moscú para repatriar turistas antes de suspender temporalmente sus operaciones.

La agencia estatal rusa Rosaviatsia confirmó que los vuelos posteriores serían únicamente de regreso para garantizar la salida de pasajeros, y que el programa quedaría en pausa hasta que la situación cambie. La señal es clara: sin combustible suficiente, la operación aérea internacional se vuelve inviable.

La suspensión de rutas desde Lima y Moscú deja a Cuba con menor conectividad en un momento clave para su industria turística. La crisis de fuel en el principal aeropuerto del país no sólo afecta itinerarios, sino que compromete la confianza de aerolíneas y viajeros, en un escenario donde la certidumbre operativa es determinante para sostener el tráfico internacional.

