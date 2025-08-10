Laura Burgos conquista el oro en muaythai y hace historia para México

Laura Burgos gana oro en muaythai en los World Games 2025. La mexicana hizo historia al coronarse en la categoría de 54 kg, tras vencer 29-28 a la polaca Martyna Kierczynska en una final reñida celebrada en Chengdu, China. Por este motivo, su triunfo marca un paso importante para el muaythai en México.

En las rondas eliminatorias, la campeona mexicana mostró técnica, fuerza y estrategia. En cuartos de final, derrotó 30-27 a la belga Axana Depypere. Posteriormente, repitió el marcador frente a la eslovaca Monika Chochlíková en semifinales. Gracias a ese dominio, llegó a la final con paso firme y confianza.

En la edición anterior de los Juegos Mundiales, Burgos se había quedado con la medalla de plata. Sin embargo, esta vez la atleta mexicana logró la presea dorada, resultado de años de trabajo y disciplina. De esta forma, su evolución confirma que la constancia y el compromiso conducen al éxito.

La victoria de Burgos representa la segunda medalla de oro para la delegación mexicana en estos World Games. Además, fortalece la presencia del país en competencias internacionales y proyecta al muaythai como un deporte en crecimiento. Por lo tanto, este logro es un impulso importante para el desarrollo de la disciplina en México.

Con este logro, la campeona de muaythai se convierte en ejemplo para jóvenes atletas que aspiran a competir al más alto nivel. Asimismo, su éxito impulsa nuevas oportunidades para la disciplina y eleva el reconocimiento del deporte en México y el mundo.