Morena aprueba por unanimidad a Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado destacando legado de Heberto Castillo

La senadora Laura Itzel Castillo ha sido elegida como la nueva presidenta del senadomexicano, tras recibir el respaldo unánime del Grupo Parlamentario de Morena, que aprobó su propuesta para presidir la Mesa Directiva. La decisión fue resaltada por Claudiashein, quien destacó la importancia histórica de esta elección.

Laura Itzel Castillo es hija del ingeniero y luchador social Heberto Castillo, fundador del PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores), quien dedicó su vida a la defensa de los derechos ciudadanos y la justicia social.

Su trayectoria política ha estado marcada por un compromiso constante con la equidad, la transparencia y la participación ciudadana, valores que ahora guiarán su liderazgo en el Senado.

Un liderazgo con historia y visión social

Durante la sesión de elección, legisladores de distintos partidos reconocieron la relevancia de contar con un liderazgo que combine experiencia política, compromiso social y visión de futuro. La elección de Laura Itzel Castillo fue recibida con aplausos y unánime apoyo, destacando la confianza depositada en su capacidad para conducir los trabajos del Senado en este periodo legislativo.

Además de su labor legislativa, Castillo ha manifestado su interés en impulsar políticas públicas que fortalezcan la participación ciudadana, la transparencia gubernamental y la equidad social. En su discurso, enfatizó que su presidencia representa una oportunidad para honrar la memoria de su padre y continuar con su legado de lucha social y defensa de los derechos ciudadanos.

Con esta designación, el Senado mexicano reafirma su compromiso con la democracia, la inclusión y la continuidad de los valores históricos que han marcado la política nacional.

La llegada de Laura Itzel Castillo al liderazgo del Senado se interpreta como un puente entre la tradición de lucha social y la modernidad legislativa, consolidando una agenda que busca fortalecer la representación ciudadana y la justicia social en México.

La presidencia de Castillo también abre la puerta a una mayor participación de mujeres en los espacios de poder, reforzando la importancia de liderazgos femeninos que impulsen políticas públicas con visión social y equidad.

Su elección no solo es un reconocimiento a su trayectoria política, sino también un símbolo del legado de Heberto Castillo y de la relevancia histórica del PMT en la política mexicana contemporánea.