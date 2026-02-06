Laura Pausini y Mariah Carey deslumbran en inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

La voz de Laura Pausini se convirtió en el alma de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, celebrada este viernes 6 de febrero en el emblemático Estadio San Siro. La intérprete italiana fue la encargada de entonar “Il Canto degli Italiani”, el himno nacional de su país, bajo la mirada de miles de espectadores y del presidente Sergio Mattarella. Su actuación, cargada de emotividad, marcó el inicio formal de la justa deportiva invernal que reúne a más de 2,900 atletas de todo el mundo.

Durante la gala inaugural de estos Juegos Olímpicos de Invierno, la presencia de figuras internacionales elevó el nivel del espectáculo. Mientras que Laura Pausini representó la excelencia de la cultura italiana, la diva estadounidense Mariah Carey aportó el toque pop global al interpretar el clásico “Nel blu, dipinto di blu” y su éxito motivacional “Nothing is Impossible”. Ambas artistas, vestidas con diseños de alta costura que rindieron homenaje a la moda local, fueron el centro de una puesta en escena que fusionó tradición, arte y tecnología bajo el concepto de “Armonía”.

El evento en el Estadio San Siro no solo destacó por lo musical; también fue testigo del desfile de las delegaciones, donde los mexicanos Donovan Carrillo y Sarah Schleper portaron con orgullo el lábaro patrio. Esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno hace historia al encender dos pebeteros de manera simultánea en Milán y Cortina d’Ampezzo, simbolizando la unión de las sedes. Con la participación de Laura Pausini, Italia reafirma su posición como potencia cultural y anfitriona de primer nivel en el olimpismo mundial.

Impacto cultural y récords en Milán-Cortina 2026

La elección de Laura Pausini para este acto solemne no fue casualidad. La cantante, ganadora del Grammy y nominada al Oscar, es considerada la embajadora musical de Italia más importante de las últimas décadas.

Tras la actuación de Laura Pausini, la atención se traslada ahora a las sedes de montaña, donde el esquí de montaña hará su debut olímpico. La derrama económica esperada para la región de Lombardía y el Véneto supera los 3,000 millones de euros, consolidando el éxito logístico de esta edición invernal.

