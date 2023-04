Laura Samara de Guerrero Negro es campeona nacional de ajedrez

La estudiante Laura Samara Zúñiga Ruiz del Telebachillerato Comunitario 28 Benito Juárez, en Baja California Sur, ha logrado una hazaña impresionante al coronarse campeona del primer torneo nacional de ajedrez del Telebachillerato Comunitario, celebrado en el estado de Durango.

En una entrevista exclusiva para CPS Noticias, la joven sudcaliforniana habló sobre el nivel de competencia y cómo se preparó para este certamen en el norte del país.

“Estuvo reñido, había demasiada atención en el ambiente y la verdad es que no paraba de llorar de reír y de saber que estuve esforzándome durante más de dos meses para conseguir un profesor que me diera asesoría y fue el profesor Michelle quien me asesoró. El ajedrez es una cosa hermosa. Es disciplinado, un deporte mental donde se utilizan tantas técnicas, herramientas de confianza, seguridad, lógica y siento que algo de matemática”.