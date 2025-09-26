Jennifer Lawrence: “Inaceptable” el genocidio en Palestina; lanza dura alerta política global

Jennifer Lawrence ha calificado de “inaceptable” el genocidio que se vive en Palestina y lanzó una alerta al mundo sobre la guerra en Gaza. La actriz estadounidense, expresó su profundo temor por cómo la población crece y vive frente al nivel de la política en la actualidad.

La actriz ganadora del Oscar condenó el genocidio en Palestina durante una conferencia de prensa en España. La estrella de Hollywood se encontraba en el Festival de Cine de San Sebastián, donde recibiría el premio honorífico Donostia.

El suceso tuvo lugar el viernes, 26 de septiembre de 2025, en el marco de la 73ª edición del certamen cinematográfico. Lawrence calificó la guerra en Palestina como “inaceptable”.

La actriz se dijo “aterrorizada y mortificada” por la situación en la Franja de Gaza. Indicó que lo que está sucediendo “no es nada menos que un genocidio”.

Alerta por la falta de integridad política

Lawrence lanzó una severa advertencia global. La actriz pidió a la gente recordar que, si ignoran lo que está pasando en una parte del mundo, no tardará mucho en llegar también a su lado.

La intérprete expresó su tristeza y miedo por el futuro de las nuevas generaciones y por sus propios hijos. Lawrence alertó que en la actualidad la “falta de respeto y discurso” es un factor con el que los niños están creciendo en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Subrayó que va a ser totalmente normal que la política carezca de integridad. La actriz fue directa al decir que “los políticos mienten”, pues se vive en un mundo donde no hay empatía.

Responsabilidad de los funcionarios electos

La estrella también abordó el papel de las figuras públicas en la resolución de conflictos. Lawrence lamentó que sus declaraciones o las de sus colegas sobre temas de actualidad sean interpretadas como una manera de “echar más leña al fuego”.

Recordó que no solo los artistas deben solucionar los problemas políticos del mundo. La actriz invitó a los votantes a hacer una retórica sobre “lo que está en manos de nuestros funcionarios electos”.

Pese a no mencionar nombres, la actriz se refirió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como uno de los actores que ha propiciado la situación en la Franja de Gaza.