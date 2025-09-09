La Casa de los Famosos México 2025 estrena cuarto y ajusta horario de gala

La Casa de los Famosos México 2025 estrena un nuevo cuarto, y será el público quien decida su nombre mediante una votación en el sitio oficial del reality show. Las opciones disponibles son Atardecer, Crepúsculo y Eclipse, y los seguidores podrán emitir su voto hasta la gala de este martes 9 de septiembre.

Guana cierra de forma permanente el Cuarto Noche

Durante la jornada del lunes, Guana fue elegido ganador de la prueba de la Moneda del Destino y recibió un beneficio que implicaba una gran responsabilidad: cerrar de forma permanente uno de los cuartos. Tras ingresar al confesionario, Guana decidió que la habitación Noche quedaría unificada con el Cuarto Día, comunicando su decisión a todos los habitantes.

La Jefa pidió a los concursantes mover sus pertenencias y trasladar dos colchones del Cuarto Noche al Cuarto Día, marcando un cambio significativo en la dinámica de convivencia.

Cómo votar por el nuevo cuarto

Para participar y elegir el nombre del nuevo cuarto, ingresa al sitio oficial de La Casa de los Famosos México 2025. La votación estará abierta hasta el cierre de la gala de este martes, momento en el que se anunciará la decisión tanto a los habitantes como a la audiencia.

Cambio de horario para la gala del martes 9 de septiembre

Debido al partido de futbol entre México y Corea del Sur, la Pre Gala de La Casa de los Famosos México 2025 iniciará por única ocasión a las 8:50 p.m. por Canal 5, en lugar de su horario habitual.

Durante la gala, los habitantes disfrutarán de la función de cine y se presentarán nuevas pruebas y sorpresas preparadas por La Jefa, con la recta final del reality cada vez más cerca y con solo 9 concursantes en competencia.