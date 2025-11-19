LeBron James rompe otro récord histórico: inicia su temporada 23 y firma la carrera más larga jamás vista en la NBA

El inicio de la temporada 2025-26 dejó un símbolo más poderoso que cualquier marcador: LeBron James, con 40 años y casi 41 en diciembre, inauguró su temporada número 23 en la NBA, convirtiéndose oficialmente en el jugador con la carrera más larga en la historia de la liga. El hito, logrado en el Crypto.com Arena, no solo supera las 22 campañas de Vince Carter, sino que confirma la vigencia de un atleta que llegó a la liga siendo adolescente y que aún se mantiene como uno de sus protagonistas centrales.

El ángulo más relevante del estreno fue el contexto físico y emocional con el que James regresó a la duela. El alero se perdió los primeros 14 partidos de los Lakers debido a una ciática que lo dejó fuera desde el inicio del campo de entrenamiento. “Ha sido duro mentalmente”, admitió tras el partido, recordando que desde los nueve años nunca había iniciado un ciclo sin estar activo. Esta recuperación prolongada alimentó especulaciones sobre su retiro, aunque en junio disipó dudas al ejercer su opción por 52.6 millones de dólares para continuar una octava campaña con Los Ángeles.

El partido también mostró cómo el retorno de James alteró el pulso ofensivo del equipo. Los Lakers comenzaron fríos, llegando a estar 11 puntos abajo ante el Utah Jazz y con un primer cuarto en el que LeBron no anotó. Pero el veterano abrió el segundo periodo con un triple desde la banda que marcó los primeros puntos de su temporada histórica, un lanzamiento que pareció destrabar el ritmo colectivo rumbo al triunfo 140-125.

El desempeño de James reafirmó que su longevidad no es mera presencia; sigue siendo impacto. Firmó un doble-doble con 11 puntos y 12 asistencias en 30 minutos, manteniendo una racha insólita de 1,293 partidos consecutivos anotando en doble dígito. Su entrenador, J.J. Redick, destacó la “generosidad” y claridad de lectura del juego del 21 veces All-Star, subrayando que actuó “con el espíritu correcto” sin forzar jugadas y dirigiendo la ofensiva con precisión quirúrgica.

Este regreso también permitió evaluar cómo responde el físico del máximo anotador histórico de la NBA tras casi siete meses sin jugar. James reconoció que el ritmo del partido lo exigió más de lo habitual, pero se dijo satisfecho con su resistencia y adaptación conforme avanzaron los minutos. El propio Redick lo incorporó con moderación, alineando a todos los titulares por solo 30 minutos en un esquema que buscará dosificarlo durante la temporada.

La dimensión del récord cobra aún más fuerza al revisar sus números recientes. En su temporada 22 —cuando empató la marca de Carter— promedió 24.4 puntos, 7.8 rebotes y 8.2 asistencias en 70 partidos, cifras que en cualquier otro jugador serían de pico, no de longevidad. Antes de su debut de este martes acumulaba 42,184 puntos en temporada regular y más de 50,000 sumando playoffs, la mayor cifra combinada de todos los tiempos.

La noche también tuvo un momento simbólico: el anuncio oficial en la arena, la ovación del público angelino y el saludo de mano levantada de un LeBron que lleva más de dos décadas sosteniendo expectativas que empezaron cuando llegó a la liga como el número 1 del Draft de 2003. Sigue siendo, incluso ahora, la referencia inevitable en la narrativa del basquetbol moderno.

Más allá de lo anecdótico, la temporada 23 de James abre una nueva etapa en la que su permanencia ya no se mide solo por logros deportivos, sino por la consolidación de una carrera irrepetible. Cada minuto en pista extiende un récord que parecía inalcanzable.

