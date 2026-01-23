Retiran del mercado leche infantil contaminada en 17 países

La empresa de lácteos francesa Lactatis anunció el retiro de leche en polvo contaminada con la toxina cereulida en 17 países, entre los que se encuentra México. La lista completa la conforman: Australia, Chile, China, Colombia, Congo-Brazzaville, Ecuador, España, Georgia, Grecia, Kuwait, Madagascar, México, Perú, Singapur, República Checa, Uzbekistán y Taiwán.

El anuncio llega a dos semanas de que la suiza Nestlé retirara también lotes posiblemente contaminados en 60 países.

La cereulida es considerada una citotoxina, es decir que mata células vivas. Mata las mitocrondrias, que son los organelos responsables de dar energía a las células al convertir la glucosa en adenosín trifosfato.

Uno los mayores riesgos de la cereulida es que no es desactivada por la cocción del alimento donde está presente. La citotoxina continuará activa aunque se caliente, pasteurice o cocine la leche contaminada.

El retiro preventivo se activó luego de que la empresa fabricante notificara una anomalía en los controles de calidad de sus plantas de producción.

En México, las cadenas de farmacias y supermercados han comenzado a retirar los productos de sus anaqueles por instrucción de la Secretaría de Salud. Se recomienda a los padres de familia verificar los números de lote impresos en la base de los envases y suspender de inmediato el uso de la fórmula si coincide con los reportados en el portal oficial de la Cofepris.

Durante los últimos años, la industria de alimentos para bebés ha enfrentado retos importantes en la cadena de suministro global, lo que ha llevado a un endurecimiento de las normas de inspección. El hecho de que la fórmula esté contaminada pone de manifiesto la necesidad de auditorías más rigurosas en las plantas de secado y envasado que exportan hacia el mercado latinoamericano.

Expertos en nutrición pediátrica recomiendan, ante la escasez de marcas específicas por este retiro, consultar con un pediatra para encontrar una alternativa segura que no altere el proceso digestivo del menor. La Cofepris continuará monitoreando la situación y emitirá actualizaciones conforme avancen los análisis de laboratorio en los lotes asegurados en territorio nacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/