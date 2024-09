Leclerc brilla en la clasificación del GP de Azerbaiyán: Pérez supera a Verstappen

Como se esperaba, Charles Leclerc de Ferrari dominó la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, al asegurar la pole position con un tiempo sobresaliente. Leclerc, quien ha mostrado una consistencia envidiable esta temporada, buscará capitalizar su posición privilegiada en la carrera de mañana. Con Carlos Sainz saliendo en tercera posición, Ferrari cuenta con una oportunidad dorada para asegurar una doble victoria y fortalecer su posición en el campeonato de constructores.

Here’s the grid for the 2024 Azerbaijan Grand Prix! 🇦🇿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QIqBjrVLUh

— Formula 1 (@F1) September 14, 2024