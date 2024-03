Óscar Leggs arremete contra morenistas por presunta manipulación de encuestas

Tras conocerse que el alcalde Óscar Leggs Castro presentó un recurso de apelación ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esta tarde, durante una transmisión en vivo, el edil cabeño arremetió contra el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería. Leggs Castro señaló que el dirigente se comportaba como dueño del partido y que supuestamente servía a intereses particulares, lo que habría llevado a la manipulación de las encuestas.

“Pido que Rentería tenga respeto, como lo hemos tenido nosotros hasta este momento. Queremos que se lleve a cabo el proceso como debe ser; él no ha respetado nada y ha pasado por encima de los consejeros como si fuera el dueño de Morena. El pueblo de Los Cabos y los morenistas lo repudian, que entienda que ustedes me han atacado porque he impugnado. Iré hasta las últimas consecuencias, que se quite la máscara Rentería y diga a qué intereses sirve. Porque sabe que las cuatro encuestas fueron manipuladas por ustedes mismos.”