LEGO lanza el set Estrella de la Muerte más grande; conoce todos los detalles

LEGO ha generado gran expectación al anunciar oficialmente su más reciente y ambiciosa creación: el nuevo set de la Estrella de la Muerte de Star Wars.

Este monumental set, con una asombrosa cantidad de 9,023 piezas, no solo se posiciona como uno de los modelos más grandes jamás producidos por la marca, sino que también establece un hito en su valor.

Su precio es de 999.99 dólares, lo que lo convierte en el set LEGO más costoso hasta la fecha. Este esperado lanzamiento, cuyo nombre oficial es LEGO Star Wars Death Star – Ultimate Collector Series (75419), estará disponible para el público a partir del 4 de octubre.

¿Qué detalles tiene el nuevo set de LEGO Star Wars?

El diseño de este set se diferencia de una esfera completa al presentar la mitad de la estación espacial abierta.

Esta configuración revela un intrincado interior con diversas habitaciones que recrean escenas clásicas de las películas de Star Wars, ofreciendo una experiencia visual y narrativa única.

Para dar vida a estos escenarios galácticos, el set incluye un impresionante total de 38 minifiguras, cada una aportando a la riqueza de detalles y posibilidades de juego o exhibición.

LEER MÁS: Registro Beca Rita Cetina 2025: cuándo y cómo inscribirse al apoyo para secundaria

¿Qué figuras tiene el nuevo set de LEGO Star Wars?

Entre las 38 minifiguras que forman parte de este set, los fans encontrarán un extenso elenco de héroes y villanos del universo Star Wars. Se incluyen figuras icónicas como:

Almirante Piett

C-3PO

Chewbacca

Coronel Yularen

Darth Vader

Director Krennic

Emperador Palpatine

Galen Erso

General Tagge

Grand Moff Tarkin

Han Solo

Han Solo (Stormtrooper)

Hot Tub Stormtrooper (The Skywalker Saga)

Miembro de la tripulación imperial (x2)

Dignatario Imperial

Artillero imperial

Oficial de la Armada Imperial

Soldado de la Armada Imperial (x2)

Oficial Imperial

Guardia Real Imperial (x2)

Piloto del transbordador imperial

KX-9A-1

Luke Skywalker

Luke Skywalker (Jedi)

Luke Skywalker (Stormtrooper)

Obi-Wan Kenobi

Princess Leia

R2-D2

R2-Q5

Stormtrooper (x6)

Este set no sólo se convierte en el más caro de la historia de LEGO hasta la fecha, sino también en una joya que inmortaliza momentos icónicos de Star Wars, prometiendo horas de construcción y exhibición para quienes busquen llevar un fragmento de la galaxia a casa.