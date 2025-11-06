Lego lanza su primer set de Star Trek; conoce sus características

Lego culmina décadas de alianzas con Star Wars mediante el anuncio de su colaboración inicial con la icónica franquicia Star Trek. Este anuncio innovador marca un nuevo y notable capítulo para Lego, mostrando su compromiso con la diversificación de sus ofertas para los aficionados.

El set principal de esta alianza es una réplica meticulosamente detallada de la USS Enterprise NCC-1701-D1. Esta nave, conocida por Star Trek: The Next Generation, consta de 3,600 piezas y mide casi dos pies de longitud, lista para cautivar a coleccionistas.

El modelo estará disponible al público el 28 de noviembre en tiendas físicas y virtuales de Lego. El costo del set se fijó en 9,500 pesos mexicanos, e incluye una lanzadera Tipo-15 de cortesía si se asegura la compra antes del 1 de diciembre.

¿Qué características ofrece el set de Lego Star Trek?

El set de Lego Star Trek presume características impresionantes que fascinan a los fanáticos. Entre ellas destaca la sección del platillo de comando, completamente desmontable, y un shuttlebay funcional que revela dos mininaves en su interior.

El modelo incluye un soporte de visualización en ángulo para una exhibición elegante. Este soporte lleva una placa con detalles cruciales del buque, como la fecha y el lugar de su construcción, además de sus barquillas de curvatura con distintivos en rojo y azul.

¿Qué figuras acompañan el set de Lego Star Trek?

El set aumenta su atractivo con una colección de nueve minifiguras de Lego, cada una diseñada con accesorios que reflejan sus roles. El Capitán Jean-Luc Picard, por ejemplo, sostiene una taza de té, mientras que el Comandante William Riker viene equipado con un trombón.

La colección también incluye al Teniente Comandante Data, que lleva a su gato Spot, y al guerrero Teniente Worf, equipado con un fáser. Otras figuras notables son el Teniente Comandante Geordi La Forge, con un tricorder y una tableta PADD, además de la Consejera Deanna Troi, Guinan y la Dra. Beverly Crusher.