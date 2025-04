Lenia Batres asegura no haber visto manifestantes durante su visita a Tabasco

Durante su visita a La Paz, Baja California Sur, este 26 de abril, la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, declaró que no observó la manifestación que se registró en su contra en Villahermosa, Tabasco. Además, mencionó que, a pesar de que no logró registrar el nombre de “ministra del pueblo”, sigue considerando que representa esa figura y afirmó que su campaña carece de tintes políticos.

Esto surge luego que el pasado viernes 25 de abril un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestó durante la llegada de Batres al hotel donde se realizó el evento “La reforma al Poder Judicial de la Federación”.

Los inconformes portaban pancartas y orejas de burro de cartón en señal de protesta. A pesar de ello, el evento continuó como estaba programado.

“Pues me dicen eso, yo ni los vi. Me dicen que había unas personas allá afuera, que había como 10 personas, no sé cuántas. No las alcancé a ver. Yo estuve adentro, estuve con las abogadas, los abogados presentes”, señaló.