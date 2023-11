¡Modo fan! Lenny Kravitz asiste a Foro Sol al concierto de Paul McCartney (VIDEO)

La velada del pasado martes 14 de noviembre, las instalaciones del Foro Sol, ubicado en la Ciudad de México (CDMX), vibraron con la energía y talento de Paul McCartney, reconocido músico británico y exintegrante de la aclamada banda ‘The Beatles’.

Como era de esperarse, el regreso del artista provocó que cientos de videos que retratan su concierto se viralizaran en redes sociales, pues los fanáticos esperaban con ansias volver a escuchar en vivo al legendario músico.

Sin embargo, de entre todos los clips hay algunos que resaltan, pues muestran que dentro del público se encontraba como asistente otro reconocido rockero: el estadounidense Lenny Kravitz.

Aclamado por sus, exitosos temas ‘Again’, ‘Are You Gonna Go My War’ y ‘I Belong To You’, por mencionar algunos, Kravitz dejó en claro su buen gusto por la música y su admiración por McCartney.

Incluso, por si fuera poco, el norteamericano también cuenta con una trayectoria dentro de la industria cinematográfica, pues interpretó a Cinna, en la saga de ‘Los Juegos del Hambre‘, el diseñador de Katniss Everdeen, la protagonista.

Fue entonces que previo a la llegada de Paul al escenario, Lenny fue quien se robó las cámaras y la atención del público, quienes se asombraron con su estadía y le pidieron múltiples fotos.

No es la primera vez que Lenny Kravitz visita México

Su reciente aparición se suma a la lista de visitas que la celebridad ha realizado en tierras aztecas.

Tal es el caso del pasado 2022, cuando se le vio en más de una ocasión y en diferentes meses, mientras recorría las calles de la capital mexicana y visitaba algunos lugares emblemáticos.

Ese mismo año, se asoció con una productora de bebidas alcohólicas en nuestro país y lanzó un un destilado de origen chihuahuense, por lo que por varios días permaneció en la República Mexicana para hacerle promoción.

Incluso, hay rumores que hablan sobre que Lenny Kravitz tiene una casa de vacaciones en alguna región de México, por lo que cada vez su estancia se volvería más común.