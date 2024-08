El nadador Léon Marchand apaga el pebetero olímpico en último día de los Juegos

El nadador francés Léon Marchand, uno de los grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue el encargado de apagar el pebetero olímpico en una emotiva ceremonia realizada en el Jardín de las Tullerías.

Con cuatro medallas de oro en pruebas individuales, Marchand se consolidó como uno de los deportistas más destacados de esta edición olímpica.

The sun sets on Paris 2024. What a ride it’s been! ☀️

The sun sets on Paris 2024. What a ride it's been! ☀️

What else has been lighting up the city's skyline over the past 17 days? The Olympic Flame. 🔥 Where's it being taken to?

