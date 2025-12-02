León XIV pide fin de ataques y hostilidades en Líbano tras su visita al país

El líder de la Iglesia católica, Papa León XIV, hizo este martes un llamado urgente para que cesen los ataques y las hostilidades en Líbano, país que desde hace meses sufre nuevamente intensos bombardeos. El pontífice lanzó el mensaje al concluir su visita al país y antes de regresar a Roma.

Durante un mensaje desde el aeropuerto de Beirut, León XIV pidió: “Que cesen los ataques y las hostilidades”, y exhortó a que la negociación, la mediación y el diálogo prevalezcan sobre la violencia.

El viaje del Papa al Líbano forma parte de su primera gira internacional desde su elección, y busca dar un mensaje de paz en una región marcada por décadas de conflicto. En su ruta, también visitó Turquía, para luego arribar al Líbano.

Llamado a la paz en medio de tensiones

León XIV reconoció la urgencia de poner fin a la violencia en el país y llamó a todos los actores involucrados a optar por el diálogo. Dijo que la lucha armada no ofrece soluciones: “Las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican”.

El Papa no mencionó explícitamente a ninguna de las partes en conflicto —ni gobiernos, ni grupos armados— lo que algunos analistas interpretan como un gesto diplomático, consistente con su papel como mediador moral internacional.

Una gira con fuerte simbolismo

La visita de León XIV al Líbano incluye actos religiosos, encuentros interreligiosos y llamados a la reconciliación. Terminó este martes con una misa al aire libre en Beirut y un mensaje final que busca impulsar la paz y la unidad en Medio Oriente.

En su gira también abordó la necesidad de superar décadas de violencia, ataques y divisiones, proponiendo una nueva vía basada en la convivencia religiosa, el respeto mutuo y el diálogo.