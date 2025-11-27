León XIV inicia su visita a Turquía y abre su primera gira con mensaje de paz

El Papa León XIV ya se encuentra en Turquía, donde dio inicio a su primer viaje apostólico fuera de Italia. Su agenda apunta al diálogo interreligioso y a promover la paz en una región atravesada por conflictos.

Arribo a Ankara y gesto simbólico

El Papa aterrizó en Ankara para dar inicio a su visita apostólica a Turquía, la primera desde su elección en 2025. Al llegar expresó que veía en Turquía “un puente entre Oriente y Occidente”, destacando su papel como puente cultural y religioso.

El primer punto de la agenda del Papa León XIV fue una reunión oficial con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El encuentro se realizó en el complejo presidencial de Ankara y marcó el inicio formal de la visita apostólica.

Durante la reunión, abordaron temas relacionados con la estabilidad regional, la convivencia entre religiones y la importancia del diálogo en un momento de crisis global.

Reunión con líderes del islam y la Iglesia Ortodoxa

Posteriormente, el Papa sostuvo encuentros con líderes religiosos musulmanes en Ankara, donde subrayó que Turquía representa un puente histórico entre Oriente y Occidente.

También se confirmó un encuentro ecuménico con el patriarca Bartolomé I, líder de la Iglesia Ortodoxa, como parte de la conmemoración del 1,700 aniversario del Concilio de Nicea, un hito para el cristianismo universal.

El mensaje del Papa: más diálogo y menos confrontación

En su discurso inicial, León XIV pidió que “más personas favorezcan el diálogo”, señalando que el mundo enfrenta conflictos profundos y crecientes divisiones.

El pontífice subrayó que la falta de entendimiento entre pueblos y religiones alimenta la violencia, por lo que insistió en construir “una cultura de encuentro” basada en el respeto.

Turquía como destino simbólico

La elección de Turquía como primera escala tiene un fuerte simbolismo: se trata de un país de mayoría musulmana que históricamente ha sido punto de conexión entre credos y culturas.

El Papa destacó ese papel y afirmó que su visita busca fortalecer los puentes entre comunidades en un contexto internacional de alta inestabilidad.

Próxima escala: Líbano

Tras concluir su agenda en Turquía, León XIV viajará al Líbano, donde se reunirá con autoridades civiles y religiosas para enviar un mensaje de apoyo a un país golpeado por crisis económica, política y humanitaria.