Un trágico incidente sacudió el Zoológico del Parque Arruda Camara en Joao Pessoa, al noreste de Brasil, donde una leona identificada como Bica causó la muerte de un hombre que irrumpió en su recinto.

La víctima, un hombre con antecedentes de trastornos mentales, saltó una valla de seis metros de altura, cruzó las gradas de seguridad y utilizó un árbol para acceder al hábitat de la leona. Testigos presenciales capturaron el momento en video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, destacando la vulnerabilidad de las barreras en zoológicos.

La Policía Militar y el Instituto de Policía Científica de Paraíba acudieron de inmediato al lugar, ubicado en el extremo oriental de la costa brasileña, para acordonar la zona y preservar evidencias mediante una carpeta de investigación.

El suceso, ocurrido este domingo, ha generado conmoción y debate sobre la seguridad en espacios con vida silvestre, así como sobre el manejo ético de animales en cautiverio.

EL DESTINO DE LA LEONA

Autoridades locales confirmaron que la leona no será sacrificada, priorizando su bienestar tras una evaluación veterinaria exhaustiva.

En un giro que alivia a defensores de los derechos animales, la leona Bica, una hembra de especie africana conocida por su temperamento reservado, fue sometida a exámenes médicos que descartaron cualquier anomalía.

Los veterinarios reportaron que el animal presenta signos de estrés post-incidente, pero se encuentra en perfecto estado de salud y no exhibe comportamientos agresivos fuera de su entorno natural de defensa. Bajo monitoreo constante de cuidadores y técnicos especializados, Bica recibirá cuidados adicionales para mitigar el impacto emocional, rechazando de plano cualquier consideración de eutanasia o sacrificio. Esta decisión resalta el compromiso de las autoridades brasileñas con protocolos internacionales de conservación.

Expertos en comportamiento animal advierten que incidentes como este, donde la leona actuó en legítima defensa, no justifican represalias contra la fauna, sino mejoras en la contención y educación pública sobre riesgos en entornos zoológicos.

Organizaciones como la Humane Society International han aplaudido no sacrificar a la leona, instando a políticas que integren apoyo psicológico para visitantes con riesgo y diseños más robustos en recintos. Mientras la investigación avanza, el foco se centra en honrar a la víctima y proteger a Bica.