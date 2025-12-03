Lesionado por arma de fuego tras una riña en El Centenario; PGJE investiga el caso

Una riña registrada la noche del martes 2 de diciembre en la comunidad de El Centenario, municipio de La Paz, terminó con un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego, incidente que provocó una intensa movilización policiaca y que ya es investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De acuerdo con información oficial, alrededor de las 20:45 horas se recibió un reporte en el C4 sobre detonaciones en la zona. Elementos de la PGJE acudieron al domicilio ubicado en prolongación Rosaura Zapata y Crisantemo, donde confirmaron que un hombre había resultado herido en un pie durante el altercado.

La víctima fue trasladada por cuerpos de emergencia a un hospital de la capital para recibir atención médica y, más tarde, fue dada de alta.

En el lugar, personal de la PGJE revisó el área y recolectó los elementos que ayudarán a esclarecer cómo ocurrió la agresión. Todo el material fue asegurado y enviado para su análisis, como parte de la carpeta de investigación que ya está en marcha.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas, pero reiteró que mantiene las diligencias para esclarecer lo ocurrido durante la riña en El Centenario.