Leslie Desiree: historia de una empresaria a la que le arrancaron la vida

Leslie Desiree fue una joven empresaria originaria de La Paz, Baja California Sur, reconocida por su dedicación en el ámbito comercial y por el impulso a proyectos locales. Su negocio se convirtió en un espacio de encuentro y desarrollo, en el que promovía valores de cercanía y apoyo comunitario.

En vida, fue descrita como una mujer trabajadora, responsable y con visión, que logró posicionarse en un entorno competitivo. Su labor empresarial le permitió consolidar relaciones con proveedores y clientes, además de ganar un lugar destacado en el panorama económico local.

La noticia de su desaparición, el 27 de julio de 2024, generó gran preocupación entre sus familiares y la sociedad paceña. Días después, el hallazgo de su cuerpo sin vida influyó en la percepción de seguridad en la capital sudcaliforniana.

“Su última hora de conexión 12:17 am, no salió con ninguno de sus amig@s, todos la estamos buscando, primero nos mandó al buzón, después no abrió su negocio, su perrito encerrado en su cuarto, cosa que nunca haría…su familia tampoco sabe nada de ella. Su carro quedó en su casa, no sabemos qué pasó y la estamos buscando, si alguien la vio el sábado en algún lugar o habló con ella de algo, sería información muy valiosa”, señaló una amiga de la joven

El impacto social fue evidente: vecinos, amigos y conocidos se manifestaron con veladoras, mensajes y expresiones de solidaridad frente a su negocio, transformando el espacio en un sitio de memoria colectiva.

El proceso judicial reveló que su medio hermano, Andrés Armando N, fue señalado como responsable del feminicidio, lo que provocó indignación al conocerse la cercanía familiar. Finalmente, fue sentenciado a 30 años de prisión tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal.

Más allá del hecho violento, la comunidad recuerda a Leslie Desiree como una mujer con espíritu emprendedor, que contribuyó al desarrollo económico y al fortalecimiento del tejido social en La Paz.