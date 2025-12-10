“Letras en Plenilunio” despide el año con arte y tradición en Los Cabos

Una noche de arte y comunidad

Los Cabos, BCS.– Bajo la luz de la luna llena y con un ambiente festivo, el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA) de Los Cabos cerró su calendario 2025 con la última edición del programa permanente “Letras en Plenilunio, ecos de luna”, en su versión especial navideña.

La explanada del Cerrito del Timbre en Cabo San Lucas se convirtió en escenario de una velada que reunió a familias, visitantes y amantes del arte.

Compromiso con la difusión cultural

El coordinador de la Casa de la Cultura “Profa. Nieves Trasviña de Ceseña”, Héctor Guerrero Santiesteban, subrayó que el cierre del año reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la difusión cultural y el impulso al talento local.

Reconoció además el liderazgo de la directora del ICA, Tanya Covarrubias Martínez, y el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez para consolidar estos espacios de participación comunitaria.

Programa artístico especial

La edición incluyó un programa variado que combinó literatura, música y danza:

Lectura del cuento El Cascanueces por Anabella Nixania .

. Fragmentos del ballet El Cascanueces, interpretados por el Taller de Danza Clásica de la Casa de Cultura .

. Recital navideño de piano, a cargo de Pablo Ian Galindo .

. Intervención poética “Poesía al Atril”, con la participación de Alfonso Winston .

. “Cantos de Invierno”, presentación del Taller de Canto y del Ballet Folclórico “México Tierra Danzante”.

Balance y expectativas para 2026

Con esta jornada, el ICA Los Cabos concluyó un año de actividades continuas que fortalecieron la identidad cultural del municipio y ofrecieron espacios de encuentro para la comunidad artística.

La expectativa ahora se centra en los programas que abrirán el 2026, con nuevas propuestas que seguirán acercando el arte a la ciudadanía.