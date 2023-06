Levantan suspensión sanitaria de guardería en la que denunciaron abuso de menores

Cuatro semanas después de haber sido clausurada por incumplir medidas de salubridad, la guardería “Mundo Rey 2” reinició actividades pese a que aun existen dos denuncias bajo investigación por supuesto maltrato infantil en contra de dos menores que eran resguardados en la estancia infantil ubicada en fraccionamiento Bellavista.

Así lo confirmó el titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), José Manuel Larumbe Pineda, quien agregó que se determinó el levantamiento de la suspensión debido a que los directivos de la guardería atendieron las irregularidades observadas dentro y fuera de sus instalaciones durante un recorrido de inspección a cargo del personal de COEPRIS.

“La suspensión fue por no contar con el programa interno de protección civil, hasta en tanto no presentar este programa y ciertas correcciones que se tenían que hacer de limpieza no se podía quitar esta medida Hace unos días se levantó la medida, el expediente es darle seguimiento de las anomalías que nosotros encontremos para evitar cualquier riesgo sanitario. Se hace la suspensión, pero al momento de corregir estas anomalías nosotros no podemos mantener cerrado un establecimiento si ya cumplió con los que nos toca.