Video: Sujetos en un Vento blanco intentan levantar a dos mujeres en San Pedro Cholula, Puebla

Momentos de tensión se registraron en San Pedro Cholula, Puebla, luego de que sujetos a bordo de un automóvil Volkswagen Vento blanco intentaron subir por la fuerza a dos mujeres que caminaban por una vialidad cercana al barrio de Santiago Mixquitla. Las víctimas lograron correr y ponerse a salvo antes de ser alcanzadas por los agresores.

De acuerdo con testigos, el vehículo se aproximó lentamente a las jóvenes y, en cuestión de segundos, los ocupantes abrieron las puertas e intentaron jalarlas hacia el interior del automóvil. Tras escuchar los gritos, algunos vecinos salieron a auxiliar, lo que ahuyentó a los individuos, quienes escaparon a toda velocidad rumbo a la carretera federal.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal implementaron un operativo de búsqueda en zonas aledañas como Camino Real a Momoxpan, la Recta a Cholula y accesos secundarios, sin que hasta ahora se hayan reportado detenciones. Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia para identificar rutas de escape y placas del vehículo.

Este caso ha generado alarma entre los habitantes de San Pedro Cholula, donde en semanas recientes se han denunciado incidentes similares, particularmente en colonias con menor iluminación o con tránsito peatonal constante durante la noche. Colectivos locales señalaron la necesidad de reforzar patrullajes y mejorar los protocolos de reacción.

La Secretaría de Seguridad Pública recomendó a la ciudadanía evitar caminar sola en horarios nocturnos, mantenerse alerta ante vehículos que circulen lentamente, reportar de inmediato cualquier acto sospechoso al 911 y usar aplicaciones de emergencia como Alerta Contigo.

Las autoridades reiteraron que continuarán investigando hasta identificar a los responsables, al tiempo que exhortaron a posibles testigos a aportar información que pueda fortalecer la carpeta de investigación.