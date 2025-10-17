Lex Ashton N, presunto homicida de CCH de la UNAM es vinculado a proceso

El caso de Lex Ashton N, estudiante de 19 años, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, tras el ataque ocurrido en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), pertenciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La audiencia se llevó a cabo ante un juez de control, quien determinó que existían elementos suficientes para continuar la investigación en su contra.

Durante la sesión judicial, la defensa de Lex Ashton N argumentó que hubo omisiones en la resolución, al afirmar que las solicitudes de exámenes psicológicos y psiquiátricos no fueron consideradas adecuadamente. Según la versión de sus abogados, estos dictámenes eran esenciales para evaluar el estado mental del joven al momento de los hechos.

El representante legal del acusado explicó que el juez concluyó que su cliente no presentaba un cuadro psicótico, aunque la defensa había insistido en que se practicaran estudios adicionales para conocer su perfil psicológico. Ante ello, anunciaron que promoverían un amparo con el fin de impugnar la resolución y solicitar la revisión integral del caso.

Fuentes cercanas al proceso informaron que los exámenes psicológicos practicados por peritos especializados establecieron que Lex Ashton N presentaba un trastorno narcisista de la personalidad y rasgos vinculados a un trastorno antisocial. Dichos resultados, indicaron, podían influir en su juicio moral y su control de impulsos, aunque no eliminaban su responsabilidad penal.

El informe pericial fue integrado al expediente judicial, con la posibilidad de que el juez lo considerara en las siguientes etapas procesales tras el ataque en el CCH Sur de la UNAM. Mientras tanto, el imputado permaneció bajo prisión preventiva, en espera de la resolución sobre el amparo promovido por su defensa.