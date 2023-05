Ley Antitabaco no ha reducido el número de fumadores en espacios públicos

En enero de este año se endurecieron las medidas contra el tabaco en México. Las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco ampliaron los espacios libres del humo de tabaco; lo que incluye sitios públicos como plazas, parques y playas.

Pese a estas restricciones, las colillas de cigarro continúan apareciendo en esos lugares. Para Rosa María Morelos Castro, fundadora de La Paz libre de colillas, esto significa que la Ley Antitabaco ha sido ineficaz en reducir el número de fumadores.

“A lo mejor lo hacen menos visible la fumada, pero hemos visto colillas de todos modos. Lo hemos visto en la universidad. Participamos en un reciclaje en un Reciclatón, el primero que hubo, y se hizo un colillatón y se llenaron 15 botellas de 600 mililitros de PET. Entonces no está funcionando. No va a funcionar porque la gente que fuma no se va a esperar todo el día mientras está en el trabajo para fumar. Lo va a seguir haciendo”, apuntó.