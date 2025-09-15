Ley Seca por el 15 de septiembre 2025: en qué estados y horarios aplica

La Ley Seca se aplicará en varios estados de México durante las Fiestas Patrias 2025, con el objetivo de garantizar una celebración segura y prevenir incidentes derivados del consumo de alcohol. La medida abarca los días lunes 15 y martes 16 de septiembre en diversas alcaldías y municipios del país.

En la Ciudad de México, la alcaldía Tláhuac tendrá una Ley Seca más amplia. Según la Gaceta Oficial publicada el 5 de septiembre, la venta de bebidas alcohólicas estará suspendida desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 24:00 horas del 16 de septiembre. La alcaldía Cuajimalpa también aplicará la medida, pero solo hasta las 14:00 horas del 16 de septiembre.

Estados y municipios con Ley Seca confirmada

Estado de México: Ecatepec: 00:00 del 15 de septiembre a 23:59 del 16 Chalco: 07:00 del 15 de septiembre a 22:00 del 16 San Mateo Atenco: 00:01 del 15 de septiembre a 23:59 del 16 Metepec: 00:01 del 15 de septiembre a 17:00 del 16 Nezahualcóyotl: 00:00 del 15 de septiembre a 23:59 del 16 Zinacantepec: solo el 16 de septiembre, 00:01 a 23:59 LEER MÁS: ¡Sí habrá puente! Conoce qué escuela de La Paz suspenderá clases el 15 y 16 de septiembre

Morelos: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Tlaquiltenango. Excepción: restaurantes en Cuernavaca que preparen alimentos para consumo inmediato.

Puebla: Aplicación parcial en zonas del Centro Histórico, según el alcalde José Chedraui Budib.

Aguascalientes: Solo el 16 de septiembre, de 03:00 a 14:00 horas.

Querétaro: Excepto Tequisquiapan, no habrá Ley Seca en el estado.

Chiapas: La Ley Seca fue cancelada el 13 de septiembre, aunque se mantienen operativos de vigilancia para prevenir riesgos por consumo excesivo.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la Ley Seca puede derivar en:

Multas económicas: superiores a 5 mil pesos en la mayoría de los estados.

Arresto administrativo: entre 24 y 36 horas, dependiendo de la jurisdicción.

Trabajo comunitario: algunas alcaldías imponen entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos respetar la normativa y planear con anticipación la adquisición y consumo de bebidas alcohólicas durante los festejos patrios.

Medidas de seguridad y vigilancia

Los municipios que implementan Ley Seca también han anunciado operativos de seguridad y tránsito para garantizar el cumplimiento de la medida. Esto incluye supervisión en comercios, plazas públicas y zonas con alta concentración de personas.

Durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, la planificación y consumo responsable permitirán disfrutar de manera segura de los eventos patrios, evitando sanciones y accidentes.

