¿Cuánto cuesta Leyendas Pokémon Z-A en México? Precios, versiones y dónde comprarlo ahora
Leyendas Pokémon Z-A, el nuevo título de la icónica saga de Game Freak, aterrizó ayer en México con promesas de innovación para fans de Nintendo Switch.
Si buscas el precio de Leyendas Pokémon Z-A en México, versiones disponibles y detalles exclusivos, esta guía te revela todo lo que necesitas saber sobre este juego Pokémon 2025 que redefine la aventura urbana.
Con mecánicas frescas y un enfoque en la coexistencia humano-Pokémon, este título se posiciona como un must-have para entrenadores en México ansiosos por explorar Ciudad Luminalia.
¿Qué trae de nuevo Leyendas Pokémon Z-A para Nintendo Switch?
Leyendas Pokémon Z-A transporta a los jugadores a Ciudad Luminalia, una vibrante metrópoli inspirada en París de la región de Kalos. Aquí, el enfoque gira en torno a un ambicioso plan urbanístico que busca equilibrar la vida moderna con la presencia de Pokémon salvajes.
Entre las novedades destacan los Juegos Z-A, un emocionante modo battle royale nocturno donde compites por rangos en batallas intensas. Olvídate de los turnos tradicionales, pues ahora el combate se desarrolla en tiempo real, priorizando estrategia, posicionamiento y timing para un gameplay dinámico.
Además, regresan las megaevoluciones, ese poder nostálgico de Pokémon X y Y, junto a Pokémon iniciales como Chikorita, Tepig y Totodile. También, el enigmático personaje A.Z. y su Floette eternal añaden profundidad narrativa a esta entrega exclusiva para Nintendo Switch.
Precios de Leyendas Pokémon Z-A en México: ¿cuánto cuesta en Nintendo Switch?
En México, el precio de Leyendas Pokémon Z-A varía según la versión y la plataforma, con opciones accesibles para todos los presupuestos. En la tienda oficial de Nintendo, la edición para Nintendo Switch se ofrece por 1,399 pesos, ideal para quienes buscan un precio base económico.
Para la versión optimizada en Nintendo Switch 2, el costo sube a 1,649 pesos, justificando mejoras en rendimiento y gráficos. Estos precios hacen de Leyendas Pokémon Z-A una inversión atractiva comparada con otros juegos Pokémon recientes.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO