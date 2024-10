Liam Payne recibe conmovedora despedida de Harry Styles y Niall Horan

A casi dos días de que se confirmara la muerte del cantante Liam Payne, luego de caer del tercer piso de un hotel en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sus excompañeros Niall Horan y Harry Styles, le rindieron un sentido homenaje.

Ambos artistas siguieron los pasos de Zayn Malik y Louis Tomlinson y escribieron en sus cuentas de Instagram sentidos mensajes de despedida, donde destacaban que se encontraban devastados por el deceso de quien fuera su amigo.

Harry compartió una imagen donde aparece Payne arriba del escenario, y destacó las mejores cualidades, que en su opinión, tenía que era hacer felices a las personas que se encontraban a su alrededor.

“Liam vivía de par en par, con el corazón en la manga, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los años más preciados de mi vida”, destacón.

En el último párrafo, señaló que tiene el corazón roto por la familia de su amigo, pero sobre todo, por su hijo de siete años de edad, Bear, que ahora quedó sin su papá.

Mientras tanto, Niall Horan siguió en la misma línea, recordando el momento que pasaron juntos mientras estuvieron en One Direction, pero sobre todo, el encuentro que tuvieron en Argentina a principios de octubre, un par de semanas antes de que Payne muriera.

“Todas las risas que compartimos a lo largo de los años, a veces por las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente en medio de la tristeza. Pudimos vivir nuestros sueños más salvajes juntos y atesoraré cada momento que tuvimos para siempre. El lazo y la amistad que compartimos no suceden con frecuencia en la vida (…) Me siento tan afortunado de haberlo visto recientemente. Tristemente, no sabía que después de decirle adiós y abrazarlo esa noche, sería la última vez que lo vería. Es desgarrador”, finalizó.

¿Quién fue Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Payne fue una pieza fundamental en el éxito mundial de One Direction, banda que marcó una generación y logró conquistar millones de corazones en todo el mundo.

Tras la separación del grupo, el británico continuó su carrera como solista, consolidándose como una figura respetada dentro de la industria musical.

El legado de Liam y el impacto de su música permanecerán en la memoria de sus compañeros y de todos aquellos que lo acompañaron en su recorrido artístico.