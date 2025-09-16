Se libera el paso en el puente Paseo Barlovento tras retiro de arena

El Gobierno Municipal de Los Cabos informa que se liberó el paso del puente Paseo Barlovento en San José del Cabo, tras las fuertes lluvias que habían dejado la zona intransitable.

El personal de la Dirección General de Servicios Públicos realizó labores de desazolve, consistentes en limpieza y retiro de arena del área del puente, ubicada junto a la Unidad Deportiva.

Se retiraron más de 100 m³ de arena, lo que permitió liberar el paso y mejorar el flujo vehicular. Estas acciones buscan mantener la infraestructura vial en óptimas condiciones y garantizar movilidad segura para residentes y visitantes.

Para reportes o dudas sobre los Servicios Públicos, la ciudadanía puede acudir a las oficinas ubicadas sobre la carretera Transpeninsular, frente al centro comercial Soriana en la colonia Guaymitas, San José del Cabo, o comunicarse al teléfono (624) 123-4605.

