Gobernador confirma liberación de desaparecidos en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que las siete personas reportadas como desaparecidos desde hace más de 20 días fueron liberadas en distintos puntos del municipio de Tonalá. Las víctimas habían permanecido privadas de su libertad en una casa de seguridad identificada por las autoridades.

De acuerdo con el mandatario estatal, la desaparición de Frany, Abraham Emanuel, Gustavo, Rodrigo, Gary Omar, José Manuel y Héctor Manuel estaría vinculada con el asesinato de la influencer Esmeralda N y su familia, una de las principales líneas de investigación que sigue la Fiscalía.

Lemus señaló que en ningún momento se solicitó rescate por los desaparecidos, lo que refuerza la hipótesis de que el caso está relacionado con hechos de violencia previos, incluida la familia asesinada en un taller mecánico de la zona.

Aunque las autoridades estatales y federales no lograron ingresar a tiempo a la vivienda donde se encontraban los cautivos, el gobernador afirmó que la presión ejercida por los cuerpos de seguridad fue determinante para que los captores los liberaran.

Los siete desaparecidos fueron entregados en diferentes lugares y horas, y tras ser valorados por personal médico se confirmó que se encuentran en buen estado físico, aunque presentan afectaciones emocionales por el tiempo que permanecieron en cautiverio.

La vivienda en la que permanecieron retenidos fue identificada por las autoridades como una casa de seguridad vinculada con grupos del crimen organizado que operan en la región de Tonalá.

El caso de los desaparecidos ha generado gran preocupación entre la población, pues se suma a otros episodios de violencia en Jalisco. Organizaciones civiles han exigido que se garantice la seguridad de las víctimas y se detenga a los responsables.

Pablo Lemus reiteró que las investigaciones continuarán y que, con los datos obtenidos de las víctimas, se espera dar con los responsables materiales e intelectuales de estos hechos y esclarecer la relación con el homicidio de la influencer Esmeralda N y su familia en taller mecánico.