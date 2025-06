Gobierno estatal respalda propuesta de liberar la caseta del libramiento durante obras en Fonatur

Con las obras del paso a desnivel en la glorieta Fonatur, en San José del Cabo, ciudadanos y representantes empresariales han solicitado la apertura del tramo de cobro del libramiento como vía alterna para reducir el tráfico. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que liberar la caseta es complicado, ya que Caminos y Puentes Federales (Capufe) depende de esos ingresos para su operación.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que su gobierno ha insistido ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en una posible apertura temporal, aunque admitió que las restricciones presupuestales del gobierno federal hacen inviable esta medida.

“Lo están analizando, porque financieramente, como lo dice la presidenta: ‘No son infinitos los ingresos del gobierno, como uno piensa’. Tenemos limitaciones. La presidenta está considerando primero hacer una evaluación, y ellos van a determinar. Yo sigo insistiendo; descuento no creo, porque eso es más complicado. Voy a seguir insistiendo con los compañeros de la SICT, pero hasta el momento la posición de nuestra presidenta es que tiene que haber ingresos. Es la idea de ella: que esos recursos se vayan a la carretera, porque si no, ¿de dónde? Debemos comprender que los recursos no son infinitos.”