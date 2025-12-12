Ayuntamiento impulsa la liberación de acceso a playas en La Paz tras retiro de portón en Cerritos

El gobierno municipal de La Paz intervino este miércoles para restablecer el camino público que conduce a la playa en el Ejido Plutarco Elías Calles, ubicado en la comunidad de El Pescadero, luego de recibir denuncias ciudadanas a través de la App La Paz.

De acuerdo con el contralor municipal, Jorge Pavel Castro Ríos, personal técnico del Ayuntamiento realizó verificaciones en sitio y revisiones cartográficas oficiales que confirmaron que el acceso corresponde a una vía pública vigente, por lo que no puede ser cerrada, cercada ni limitada por particulares.

La acción se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad cuyo equipo a través de la Dirección de Movilidad y Espacios Públicos, procedió al retiro de un portón que obstruía el camino hacia la conocida playa “Los Cerritos”.

Como parte del operativo, Servicios Públicos Municipales efectuó tareas de desmantelamiento de estructuras, limpieza del área y restitución del espacio, con el fin de garantizar el libre tránsito de residentes y visitantes.

La administración encabezada por la alcaldesa Milena Quiroga Romero reiteró que mantener abiertas y accesibles todas las playas del municipio es una prioridad, y recordó que el acceso público y gratuito es un derecho respaldado por la normativa estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y uso de la vía pública.

Castro Ríos destacó que estas intervenciones forman parte del programa “Liberación de Playas 2.0”, iniciativa que busca identificar y eliminar cualquier tipo de bloqueo que impida el acceso ciudadano. Asimismo, pidió a la población seguir reportando cierres irregulares de caminos o accesos a través de la App La Paz.