¿Por qué fueron liberados 38 presuntos integrantes de la Luz del Mundo que se entrenaban para el Apocalipsis?

Un juez federal ordenó la liberación inmediata de 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo, detenidos hace tres días en un campamento improvisado con réplicas de armas de fuego, al declarar ilegal el operativo de seguridad que los capturó.

El fallo resalta irregularidades en el procedimiento y la ausencia de pruebas sobre actividades delictivas, en un caso que reaviva el escrutinio sobre la controvertida iglesia La Luz del Mundo y su presunto brazo armado.

La detención de los 38 hombres se realizó el pasado 24 de septiembre en un campamento “paramilitar” en un predio rural de Vista Hermosa, un municipio michoacano limítrofe con Jalisco, conocido por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fueron los vecinos de la región quienes alertaron a las autoridades sobre un grupo de hombres uniformados de negro, con chalecos tácticos y actitud militar, entrenando en un camino solitario.

Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE) irrumpieron asegurando equipo que incluía una pistola real, hasta 19 réplicas de armas largas y cortas de plástico, cuchillos de utilería, radios y tecnología de vigilancia.

Los capturados (un ciudadano estadounidense y 37 mexicanos originarios de estados como Jalisco, Nayarit, Estado de México y Michoacán) se identificaron como integrantes de “Jahzerl” (o “Los Jahzer“), un grupo descrito por ellos mismos como la guardia secreta de La Luz del Mundo.

Según sus declaraciones iniciales ante el Ministerio Público, su entrenamiento no era criminal, sino preparatorio para defender a líderes de la iglesia La Luz del Mundo, templos y eventos masivos ante un supuesto “juicio final” o apocalipsis inminente.

Este grupo, antes conocido como Grupo Jericó, opera bajo órdenes directas de la cúpula eclesial, y su rol ha sido cuestionado en el pasado por posibles vínculos con actividades ilícitas.

¿Por qué fueron liberados los 38 detenidos de la iglesia La Luz del Mundo?

Tras la detención, los hombres fueron puestos ante la jueza de Distrito Penal Yaksi Kinari Alquicira Vázquez. Ahí, la defensa argumentó con éxito que los detenidos y presuntos miembros de La Luz del Mundo no portaban armas reales al momento de la captura y que el campamento era un sitio de entrenamiento voluntario, no forzado.

Además, se determinó que las autoridades que realizaron la detención ingresaron al predio sin mandato judicial, es decir sin una orden de aprehensión, hecho que violó el debido proceso y derechos constitucionales.

Además, las “armas” aseguradas eran mayoritariamente falsificaciones de plástico, insuficientes para acreditar posesión ilícita.

“No se estableció ninguna actividad criminal ni amenaza real”, se lee en el fallo a favor de los 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo, que dejó sin efectos todos los cargos y ordenó la libertad inmediata sin reservas.